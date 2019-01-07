В Габоне военные захватили радио и позвали народ на восстание против президента

Мятежники объявили о создании Национального совета реставрации в связи с утратой доверия к главе государства.

Бойцы республиканской гвардии Габона захватили государственную радиостанцию и призвали народ в эфире поддержать восстание против президента Али бен Бонго Ондимбы. Об этом сообщило AFP.

— Столь долгожданный день, когда армия решила встать на сторону своего народа и спасти Габон из состояния хаоса, пришёл, — объявили мятежники.

VIDEO reportedly of military in Gabon announcing a coup pic.twitter.com/FfJMRy9ngz — LIVE Breaking News (@NewsBreaking) 7 января 2019 г.

Захватчики объявили о создании Национального совета реставрации в связи с утратой доверия к президенту и призвали население выходить на улицы и протестовать.

#Gabon people in the streets, rejoicing. Internet seems to have been shut down to prevent communication. pic.twitter.com/xiXIuJjmne — CGR.NewYork (@CGR_newyork) 7 января 2019 г.

Местные СМИ со ссылкой на министра по делам коммуникаций Ги-Бертрана Мапонгу, который также исполняет обязанности официального представителя правительства, уже сообщили о задержании мятежников и освобождении радио. В кабмине подчеркнули, что обстановка будет нормализована в ближайшие часы.