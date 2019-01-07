В Габоне военные захватили радио и позвали народ на восстание против президента

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В Габоне военные захватили радио и позвали народ на восстание против президента

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Мятежники объявили о создании Национального совета реставрации в связи с утратой доверия к главе государства.

Бойцы республиканской гвардии Габона захватили государственную радиостанцию и призвали народ в эфире поддержать восстание против президента Али бен Бонго Ондимбы. Об этом сообщило AFP.

— Столь долгожданный день, когда армия решила встать на сторону своего народа и спасти Габон из состояния хаоса, пришёл, — объявили мятежники.

Захватчики объявили о создании Национального совета реставрации в связи с утратой доверия к президенту и призвали население выходить на улицы и протестовать.

Местные СМИ со ссылкой на министра по делам коммуникаций Ги-Бертрана Мапонгу, который также исполняет обязанности официального представителя правительства, уже сообщили о задержании мятежников и освобождении радио. В кабмине подчеркнули, что обстановка будет нормализована в ближайшие часы.

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