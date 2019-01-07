Путин наградил президента Сербии орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил лидера Сербии Александра Вучича орденом Александра Невского. Глава государства подписал соответствующий указ, сообщила пресс-служба Кремля.
Поясняется, что Вучич награждён этим орденом за большой личный вклад в развитие многостороннего сотрудничества с Россией.
Ранее в Кремле сообщили, что у Путина запланирован рабочий визит в Сербию в январе. В свою очередь, Вучич говорил, что ждёт главу российского государства 17 января.
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