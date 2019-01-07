"Рождественское чудо". Спасённый в Магнитогорске малыш заплакал впервые после ЧП

Ранее стало известно, что десятимесячный мальчик пришёл в себя и уже общается с мамой.

Улучшение состояния маленького Вани, которого спасатели достали из-под обломков рухнувшего в Магнитогорске подъезда многоэтажки, совпало не только с Рождеством, но и с днём рождения его мамы. Об этом отец малыша рассказал LIFE SHOT.

По словам мужчины, его жена родилась 6 января. Он рассказал, что малыш впервые после трагедии заплакал. Глава семейства назвал это рождественским чудом и Божьим промыслом. Сейчас отец находится со старшим сыном в Магнитогорске, восстанавливает документы.

Как писал Лайф, Ваню достали из-под завалов спустя сутки после трагедии. Малыш помог спасателям себя отыскать — громко плакал. Ранее стало известно, что ребёнок пришёл в себя. Его трёхлетнему брату и матери, которые в момент обрушения тоже были дома, повезло больше: диван с ними при взрыве провалился вниз и Ольге с Димой удалось сразу выбраться.