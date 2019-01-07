"В глазах безнадёга". Замглавы ФСИН рассказал о моральном износе сотрудников

Заместитель директора ведомства отмечает, что персоналу необходима помощь психологов.

Замглавы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники ведомства находятся под колоссальным психологическим давлением из-за специфики своей работы. Даже у молодых работников Федеральной службы исполнения наказаний наблюдается моральный износ, пояснил заместитель руководителя ведомства.

— Недавно правозащитник Андрей Бабушкин сказал, и я с ним согласен, что, посещая колонии и СИЗO, он видит моральную усталость и моральный износ сотрудников, даже мoлoдыx. В их глазах такая тоска, такая безнадёга, — сказал замглавы ФСИН в интервью "Интерфаксу".

Он добавил, что сотрудники ФСИН нуждаются в помощи психологов. Кроме того, увеличилось и количество нападений осуждённых на сотрудников ведомства. Как поясняет Максименко, это связано с тем, что персонал не хочет лишний раз применять спецсредства против заключённых.