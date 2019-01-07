Кто быстрее? Французский гонщик посоревновался в скорости с самолётом — видео

Известный французский гонщик, девятикратный чемпион мира по ралли Себастьян Лёб посоревновался в скорости с самолётом. Заезд состоялся в Перу 6 января, где стартовала 41-я версия престижного ралли-рейда "Дакар".
Who is faster? @SebastienLoeb or a plane?— DAKAR RALLY (@dakar) 6 января 2019 г.
❤️ for Loeb - RT for the ✈️
¿Quién será más rápido @SebastienLoeb o un avión?
❤️ para Loeb - RT para el ✈️#Dakar2019 | @VisitPeru pic.twitter.com/PtxIo3uYJI
Alors, qui sera le plus rapide ?! Réponse bientôt sur le compte @dakar On attend impatiemment le podium ! #Dakar #RedBull #Bardahl #Starterre #CroisiEurope #FrayMedia pic.twitter.com/JVSoWRXEtK— Sébastien Loeb (@SebastienLoeb) 6 января 2019 г.
Лёб выступит на марафоне за рулём Peugeot в качестве частного гонщика, поскольку заводская команда французского автоконцерна в этом году отказалась от участия в "Дакаре". Лучшим результатом Себастьяна на ралли стало итоговое второе место в классе внедорожников, которое он показал в 2017 году.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени