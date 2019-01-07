Кто быстрее? Французский гонщик посоревновался в скорости с самолётом — видео

Известный французский гонщик, девятикратный чемпион мира по ралли Себастьян Лёб посоревновался в скорости с самолётом. Заезд состоялся в Перу 6 января, где стартовала 41-я версия престижного ралли-рейда "Дакар".

Лёб выступит на марафоне за рулём Peugeot в качестве частного гонщика, поскольку заводская команда французского автоконцерна в этом году отказалась от участия в "Дакаре". Лучшим результатом Себастьяна на ралли стало итоговое второе место в классе внедорожников, которое он показал в 2017 году.