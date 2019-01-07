Пригласил на ВЭФ как главного гостя. Путин провёл телефонный разговор с Моди

Политики тепло поздравили друг друга с наступившим новым годом, а также обсудили ряд актуальных мировых тем.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели переговоры по телефону. Лидер страны во время разговора пригласил индийского политика на Восточный экономический форум в качестве главного гостя. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Президент пригласил премьер-министра Индии принять участие в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2019 года, — говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, они договорились продолжать наращивать взаимодействие в борьбе с международным терроризмом и решать другие актуальные мировые проблемы.

Они также тепло поздравили друг друга с наступившим новым годом. В свою очередь, Моди высказал добрые пожелания россиянам в часть Рождества.