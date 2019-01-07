Российский капитан сухогруза найден мёртвым на судне в районе пролива Дарданеллы

На данный момент ни агент судна, ни родственники не обратились в российское консульство для помощи.

Турецкие власти сообщили российским дипломатам в стамбульском консульстве, что на борту сухогруза "Канопус" скончался капитан, гражданин России. Во время инцидента судно двигалось из Чёрного моря, прошло пролив Босфор и несколько морских миль не дошло до Дарданелл. Причины смерти моряка неизвестны, пишет РИА "Новости".

— Известно, что тело будет отправлено на аутопсию, и по результатом, если в консульство поступит обращение об оформлении свидетельства о смерти, будем этот документ оформлять. При поступлении обращений об оказании помощи будем её оказывать, — цитирует агентство дипломата.

Несколько дней назад Лайф рассказывал, что российские моряки попали в плен к пиратам у берегов африканского государства Бенин. Вызволением российского экипажа занимаются дипломаты, однако местонахождение похищенных до сих пор неизвестно.