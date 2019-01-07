Патриарх Кирилл призвал россиян в Рождество "оставаться на стороне света"

Как подчеркнул глава РПЦ, в мире присутствует и тьма и от человека зависит, на чьей стороне он будет.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал россиянам о том, с какими мыслями и делами следует встречать Рождество Христово. По убеждению предстоятеля Русской церкви, самое главное — всегда оставаться на стороне света.

— Дай Бог, чтобы мы всегда были на стороне света, потому что если присутствует свет, то присутствует и тьма, и от человека зависит, на чьей стороне он будет. Поэтому дай Бог, чтобы народ наш оставался на стороне света, чтобы люди оставались способными видеть свет и оставаться на стороне света, — сказал он в ходе рождественского интервью на телеканале "Россия-1".

Глава РПЦ подчеркнул, что только так можно противостоять нынешним искушениям, соблазнам и разрушающему душу информационному потоку, который сегодня обращён на человека.

Патриарх Кирилл отметил, что Рождество даёт возможность собраться вместе за одним столом самым близким людям и обменяться подарками. Поэтому не стоит в этот праздник отказываться от застолья, оно является хорошей возможностью пообщаться, поддержать друг друга и вместе порадоваться.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал на Рождество дарить друг другу любовь и радость.