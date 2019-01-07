Томос для "новой Церкви" Украины выставили на обозрение в Софийском соборе Киева

Пергамент с текстом томоса об автокефалии украинской "новой Церкви" выставили на обозрение в Софийском соборе Киева. Это произошло во время рождественской литургии, на которой был президент Незалежной Пётр Порошенко. Службу провёл глава церковной структуры Епифаний.

Уже после службы документ перенесут в Трапезный храм Софии Киевской, сообщает ТАСС.

Как уже сообщал Лайф, 5 января патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Украинской церкви. Официальный Киев называет это событие историческим и судьбоносным, сравнивая с большим праздником. А вот каноническая УПЦ считает, что это приведёт к большему расколу в стране.