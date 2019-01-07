Сербские десантники устроят благотворительный концерт в честь визита Путина

Все вырученные средства пойдут на роспись единственного в стране русского храма — церкви св. Троицы в Белграде.

Ветераны единственной 63-й десантной бригады армии Сербии организуют масштабный благотворительный концерт под девизом "Спасибо за храм св. Саввы!". Мероприятие пройдёт 15 января в честь визита в республику президента РФ Владимира Путина.

Как сообщил один из организаторов благотворительной акции Марко Зорица, все вырученные средства пойдут на роспись единственного в Сербии русского храма — церкви св. Троицы в Белграде. По его словам, им уже удалось собрать большую сумму денег, которой хватило на аренду концертного зала Коларац, приглашение артистов, рекламу и даже съёмки короткого фильма о русско-сербской дружбе.

— Мы — десантники, раньше мы воевали, сейчас делаем кое-что другое: мы занимаемся вопросом росписи русского храма. Мы пригласили в проект наших больших друзей — байкеров мотоклуба "Ночные волки Сербии" и Балканское казачье войско, а также всех, кто имеет отношение к нашей матери-России, — рассказал ТАСС Зорица.

Как отметил организатор, десантники уже заручились поддержкой от Министерства обороны Сербии и патриарха сербского Иринея.