Путин провёл рабочую встречу с врио губернатора Санкт-Петербурга

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Путин провёл рабочую встречу с врио губернатора Санкт-Петербурга

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Владимир Путин. Фото: © РИА "Новости" / Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

— Врио губернатора подвёл итоги года в плане социально-экономического развития Петербурга, изложил президенту своё видение дальнейшего развития города на 2019 год и более дальнюю перспективу, а также доложил об исполнении ряда поручений, которые были даны ранее, — пояснил представитель Кремля.

Встреча прошла после прогулки российского президента по Петропавловской крепости, где он дал залп из пушки.

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