"Предвестие Антихриста". Патриарх Кирилл призвал не становиться рабами гаджетов

Предстоятель РПЦ сравнил устройства с наркотиками и алкоголем, которые лишают человека свободы.

Современные гаджеты хороши с точки зрения удобства, но в то же время таят в себе опасность — помогают заполучить вселенский контроль над человечеством, что является предзнаменованием пришествия Антихриста. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском интервью телеканалу "Россия 1".

Глава РПЦ сравнил гаджеты с наркотиками и алкоголем, которые лишают человека свободы. По мнению патриарха, новые технологии уводят из реальной жизни в виртуальную. Священнослужитель указал и на другую опасность — всемирная сеть гаджетов даёт возможность осуществлять "вселенский контроль над человеческим родом".

— Так вот, контроль из одной точки — это предвестие пришествия Антихриста, если говорить о христианском взгляде. Антихрист — это та личность, которая будет во главе всемирной паутины, контролирующей весь человеческий род, — объяснил глава Русской церкви.

Патриарх Кирилл напомнил, что РПЦ не выступает против научного прогресса, потому что это развитие также связано с христианским подтекстом. Однако человеку не стоит "попадать в рабство от того, что приходит в сознание извне", включая наркотики, алкоголь и гаджеты.