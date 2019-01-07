МИД РФ сообщил, что россияне не пострадали во время попытки переворота в Габоне

Посольство России в Габоне сообщает, что во время попытки госпереворота российские граждане не пострадали. Само посольство в Либревиле предпринимает все необходимые меры, чтобы защитить сотрудников и граждан РФ в стране, сообщает официальная страница МИД РФ в "Фейсбуке".

Ранее Лайф рассказывал, что в ночь на 7 января бойцы Республиканской гвардии Габона захватили государственную радиостанцию и призвали в прямом эфире военных и молодёжь поддержать восстание против президента Али бен Бонго Ондимбы и присоединиться к движению "по восстановлению демократической справедливости".

По сведениям российских дипломатов, заговорщики уже задержаны. А правоохранительные органы контролируют столицу, интернет-связь в Габоне полностью отключена.