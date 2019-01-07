Грузовое судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции, есть жертвы

Грузовое судно "Волго-Балт", на борту которого было несколько граждан России, затонуло в Чёрном море у берегов Турции. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные власти, есть погибшие.
Всего на борту было 13 человек, среди которых двое россиян, двое граждан Азербайджана и девять украинцев. Судно шло под панамским флагом, оно затонуло в 80 километрах от турецкого города Самсун.
— К настоящему моменту спасены семь членов экипажа, найдены тела двух погибших, — говорится в сообщении властей.
Судьба остальных членов экипажа пока неизвестна. Также не сообщается гражданство погибших моряков.
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