Грузовое судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции, есть жертвы

Два моряка погибли. Их гражданство пока неизвестно, ведь на судне были россияне, украинцы и уроженцы Азербайджана.

Грузовое судно "Волго-Балт", на борту которого было несколько граждан России, затонуло в Чёрном море у берегов Турции. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные власти, есть погибшие.

Всего на борту было 13 человек, среди которых двое россиян, двое граждан Азербайджана и девять украинцев. Судно шло под панамским флагом, оно затонуло в 80 километрах от турецкого города Самсун.

— К настоящему моменту спасены семь членов экипажа, найдены тела двух погибших, — говорится в сообщении властей.

Судьба остальных членов экипажа пока неизвестна. Также не сообщается гражданство погибших моряков.