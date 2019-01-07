Системы жизнеобеспечения Москвы сработали без сбоев в рождественские морозы

Столичные власти заверили, что энергосистема города может функционировать и при минус 40 градусах.

Все системы жизнеобеспечения Москвы, включая объекты энергетики, сработали без сбоев во время 20-градусных морозов — в столице бесперебойно подаётся тепло, вода и газ. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства.

— Резерв мощности систем жизнеобеспечения позволяет Москве уверенно проходить период низких температур, — говорится в сообщении.

Из-за морозов энергетики повысили температуру теплоносителя для обеспечения комфортного теплоснабжения жителей Москвы. Столичные власти заверили, что энергосистема города может работать без сбоев в 30–40-градусные морозы при пиковых нагрузках.

Как писал Лайф, 30 декабря все службы городского хозяйства Москвы перешли на усиленный, круглосуточный режим работы. Он продлится до 8 января включительно.