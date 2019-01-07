Филарет заявил о претензии "новой церкви" Украины на патриархат

Бывший лидер одной из неканонических церковных структур Украины Филарет заявил, что "новая церковь" претендует на патриархат. Он также надеется на признание со стороны Константинополя.

— Хотя мы 25 лет были патриархатом, но сейчас согласились на то, что мы — митрополия. У нас есть претензия на патриархат, — приводит слова Филарета УНН.

Как уже сообщал Лайф, Константинополь передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Согласно тексту документа, юрисдикция структуры ограничивается территорией Украины.