Путин вморозил монетку в ледяную свинью-копилку в Петербурге и загадал желание

Президент РФ Владимир Путин загадал желание у большой свиньи-копилки на фестивале ледовых скульптур "Путешествие вокруг света" в Петропавловской крепости. Чтобы оно сбылось, глава государства вморозил монетку в символ наступившего 2019 года.

Рассказывать о сокровенном желании российский лидер не стал.

Как ранее писал Лайф, в ходе пребывания в Северной столице глава государства присутствовал на народных гуляниях и произвёл традиционный полуденный залп из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.