Путин вморозил монетку в ледяную свинью-копилку в Петербурге и загадал желание

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Путин вморозил монетку в ледяную свинью-копилку в Петербурге и загадал желание

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Фото: ©Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин загадал желание у большой свиньи-копилки на фестивале ледовых скульптур "Путешествие вокруг света" в Петропавловской крепости. Чтобы оно сбылось, глава государства вморозил монетку в символ наступившего 2019 года.

Рассказывать о сокровенном желании российский лидер не стал.

Как ранее писал Лайф, в ходе пребывания в Северной столице глава государства присутствовал на народных гуляниях и произвёл традиционный полуденный залп из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

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