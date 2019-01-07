Жертвами крушения грузового судна у берегов Турции стали шесть человек

Шесть человек стали жертвами крушения грузового судна в Чёрном море у берегов Турции. О количестве погибших сообщило агентство Anadolu. При этом в Посольстве РФ выясняют данные о состоянии двух россиян, которые были на борту в составе экипажа.
#BREAKING | 6 people die, 7 rescued after Panama-flagged ship sinks off Turkey’s Black Sea coast, says official pic.twitter.com/5GcCJtnA4W— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 7 января 2019 г.
Ещё семерых моряков удалось спасти.
Напомним, всего на борту затонувшего судна было 13 человек: двое россиян, девять украинцев и двое граждан Азербайджана. Гражданство погибших и причина крушения пока неизвестны.
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