Двухлетний малыш умер в Москве, проглотив дедушкины лекарства от аритмии

Оказалось, что лекарство от аритмии вызвало у мальчика отёк головного мозга, врачам не удалось его спасти.

В Москве во время новогодних каникул мальчик, который вместе с братом и родителями навещал дедушку и бабушку, проглотил таблетку от сердечной аритмии, а через два дня скончался в больнице, рассказывает "Московский комсомолец".

Инцидент произошёл в Юго-Западном округе Москвы. Ребёнок выхватил у дедушки из рук сердечные лекарства и засунул себе в рот. Сначала мать ребёнка со своими родителями пыталась достать таблетку, однако мальчик уже проглотил лекарство. Через 15 минут ребёнку стало плохо — его затрясло, у него началась рвота, после чего он потерял сознание.

Прибывшая бригада скорой помощи сразу же увезла его в больницу. Несмотря на усилия врачей, через два дня ребёнок скончался в медучреждении, не приходя в сознание.

Газета пишет, что правоохранительные органы проводят проверку инцидента.

Похожий случай произошёл в августе 2018 года. В Солнечногорском районе Московской области четырёхлетний мальчик и его трёхлетняя сестра отравились бабушкиными таблетками, которые вытащили из сумки.