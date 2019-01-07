Одеяла на изготовку! В Московском регионе ударят морозы до минус 25 градусов

В выходные столбики термометров покажут минус 6–12 градусов в столице и минус 5–14 в Подмосковье.

В Москве и области ожидаются морозы до минус 25 градусов и облачная погода без сильных снегопадов. Как рассказали в центре погоды "Фобос", всему виной приближающийся с юго-востока антициклон.

Синоптики предупредили, что погода в течение недели будет облачная с небольшими осадками. 8 января температура будет на три-четыре градуса ниже нормы: до -10 в Москве и до -13 в области.

Согласно прогнозу, 9 января в дневное время температура воздуха в столичном регионе будет держаться в пределах 10–15 градусов ниже нуля. Однако ночью ожидается похолодание: в столице до 16–18 градусов мороза, а в Подмосковье — до минус 25 градусов. В следующие два дня ночью ожидается до -14 градусов в Москве и до -16 градусов по области. Днём будет 7–9 градусов мороза. В выходные столбики термометров покажут минус 6–12 градусов в столице и минус 5–14 в Подмосковье.

Ранее синоптики сообщили, что сегодня в Москве ожидается гололедица и до 13 градусов мороза.