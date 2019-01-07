Появилось видео спасения моряков с затонувшего у берегов Турции грузового судна

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Появилось видео спасения моряков с затонувшего у берегов Турции грузового судна

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Появились кадры спасения моряков с грузового судна "Волго-Балт", которое затонуло в Чёрном море у берегов Турции. Во время бедствия на борту корабля находились граждане Украины и Азербайджана.

Ранее стало известно, что при крушении грузового судна у берегов Турции погибли четверо украинцев, гражданство ещё трёх жертв ЧП уточняется. Местные СМИ сообщали о наличии среди членов экипажа корабля двух россиян, однако Посольство РФ опровергло данную информацию.

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