Появилось видео спасения моряков с затонувшего у берегов Турции грузового судна

Появились кадры спасения моряков с грузового судна "Волго-Балт", которое затонуло в Чёрном море у берегов Турции. Во время бедствия на борту корабля находились граждане Украины и Азербайджана.

Ранее стало известно, что при крушении грузового судна у берегов Турции погибли четверо украинцев, гражданство ещё трёх жертв ЧП уточняется. Местные СМИ сообщали о наличии среди членов экипажа корабля двух россиян, однако Посольство РФ опровергло данную информацию.