Посольство РФ: Россиян на затонувшем у берегов Турции судне не было

Российские дипломаты заявили, что граждан РФ среди членов экипажа затонувшего судна у берегов Турции не было. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе дипмиссии Ирина Касимова.
— По данным береговой охраны Самсуна, среди 13 членов экипажа россиян не было, — пояснила Касимова.
Она добавила, что информация о двух россиянах, которая ранее проходила в СМИ, не подтвердилась. Пресс-атташе уточнила, что на борту было 11 украинцев и двое граждан Азербайджана.
Как уже сообщалось, судно под панамским флагом затонуло у берегов Турции. Жертвами крушения стали шесть человек. Уже точно известно, что четверо погибших — украинцы. Есть видео спасения моряков с затонувшего судна.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени