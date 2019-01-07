Посольство РФ: Россиян на затонувшем у берегов Турции судне не было

Ранее СМИ со ссылкой на власти Самсуна сообщили, что на борту было двое граждан России.

Российские дипломаты заявили, что граждан РФ среди членов экипажа затонувшего судна у берегов Турции не было. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе дипмиссии Ирина Касимова.

— По данным береговой охраны Самсуна, среди 13 членов экипажа россиян не было, — пояснила Касимова.

Она добавила, что информация о двух россиянах, которая ранее проходила в СМИ, не подтвердилась. Пресс-атташе уточнила, что на борту было 11 украинцев и двое граждан Азербайджана.

Как уже сообщалось, судно под панамским флагом затонуло у берегов Турции. Жертвами крушения стали шесть человек. Уже точно известно, что четверо погибших — украинцы. Есть видео спасения моряков с затонувшего судна.