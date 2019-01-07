В Чечне собираются наладить производство гидроэлектростанций под ключ

В Чечне собираются наладить производство гидроэлектростанций. Начать реализовывать проект на территории республики договорились холдинг Rim Group и австрийская компания Global Hydro Energy GmbH, рассказал ТАСС директор департамента торговли Rim Group Вадим Роднянский.

— На основании австрийских технологий будем производить гидротурбины мощностью от 100 кВт до 25 МВт для реализации на территории СКФО и в целом в РФ. Это отвечает нашим целям развития импортозамещения, — рассказал Роднянский агентству.

Австрийские эксперты научат специалистов из Чечни обслуживанию ГЭС в онлайн-режиме. Доля импортных элементов в строительстве составит 25–30% от объёма производства.

Осенью этого года президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Грозного c 200-летием города. Он назвал столицу Чеченской Республики удобным устремлённым в будущее городом, который восстанавливает экономический и производственный потенциал.