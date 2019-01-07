Священник упал в обморок рядом с Порошенко перед подписанием томоса — видео

Священник упал в обморок, стоя рядом с украинским президентом Петром Порошенко перед подписанием томоса об автокефалии "новой Церкви" Украины патриархом константинопольским Варфоломеем в Стамбуле. Видео, как он теряет сознание, появилось в Сети.

На кадрах видно, что священника пытаются удержать на ногах окружающие его люди. При этом Порошенко не двинулся с места.

Добавим, что это не первый случай, когда рядом с Порошенко люди падают в обморок. В частности, правозащитница Людмила Денисова лишилась чувств, слушая слова лидера Незалежной об инциденте в Керченском проливе. Не менее пяти украинских военных падали в обморок во время речи Порошенко.

Как уже сообщал Лайф, Константинополь передал Киеву томос об автокефалии "новой Церкви". Согласно тексту документа, юрисдикция структуры ограничивается территорией Украины. Официальный Киев называет это событие историческим и судьбоносным, сравнивая с большим праздником. А вот каноническая УПЦ считает, что это приведёт к большему расколу в стране.