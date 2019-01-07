Боролась два года. Подробности смертельной болезни звезды "Битвы экстрасенсов"

По словам коллег, ведьма ездила на лечение в Израиль и терапия сначала принесла положительные результаты. Однако потом её состояние ухудшилось.

Финалистка 17-го сезона "Битвы экстрасенсов" Дария Воскобоева боролась за жизнь на протяжении почти двух лет, однако смертельная болезнь взяла верх. Подробности страшного недуга рассказала подруга и коллега умершей, участница 16-й "Битвы экстрасенсов" Иоланта Воронова.

По словам экстрасенса, Воскобоева была настоящей ведьмой, но справиться с онкологией ни паранормальные способности, ни медицина ей не помогли.

— Рак — это страшная болезнь, и хочу через вашу газету сказать людям, что никакие маги и экстрасенсы в борьбе с этой болезнью не помогут. Я сама и гадаю, и ворожу с детства. Хочу с полной ответственностью сказать, что, люди, идите лечиться от рака к медикам, — цитирует экстрасенса МК.

По словам ещё одной участницы "Битвы" Татьяны Лариной, Воскобоева ездила на лечение в Израиль. Сначала были улучшения, однако потом её состояние ухудшилось — пошли метастазы.

Напомним, в аккаунте самой Воскобоевой в "Инстаграме" последняя запись была посвящена внезапной отмене её встречи с поклонниками. Позже о гибели матери двоих детей от рака сообщили её коллеги.