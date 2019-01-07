Посетит подземное хранилище газа. Путин завтра отправится в Калининград

Президент России Владимир Путин завтра отправится в Калининград, где посетит подземное хранилище газа. О рабочей поездке сообщает пресс-служба Кремля.

— Программой предусмотрено посещение Калининградского подземного хранилища газа — первого в стране герметичного природного резервуара, созданного в глубинных отложениях каменной соли. Глава государства в режиме видеоконференции примет участие в вводе в эксплуатацию терминала по приёму газа и плавучей регазификационной платформы, — говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, глава государства проведёт совещание с членами правительства, деятелями культуры и искусства по поводу создания во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе культурно-образовательных и музейных комплексов.