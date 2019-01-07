В рождественских богослужениях приняли участие более 2,6 млн россиян

Праздничные богослужения проходили в более чем 5,8 тысячи населённых пунктах РФ.

В торжественных богослужениях по случаю Рождества Христова в ночь на 7 января приняли участие свыше 2,6 миллиона человек по всей стране. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По её словам, праздничные службы проходили в более чем 5,8 тысячи населённых пунктах России. Правопорядок на рождественских мероприятиях обеспечивали 44,3 тысячи правоохранителей, активистов и представителей народных дружин. Организацию дорожного движения на территориях, прилегающих к храмам и монастырям, осуществляли сотрудники ГИБДД. Обошлось без нарушений правопорядка.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге, где его крестили в 1952 году.