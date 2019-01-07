Больше никаких флагов. Скандальный ролик молодёжного ЧМ по хоккею пересняли

Теперь в видеоролике, где организаторы благодарят команды и болельщиков, нет флагов вообще.

Ролик, выпущенный по завершении молодёжного хоккейного чемпионата, решили переснять. В предыдущей версии были показаны 9 флагов, хотя стран — участниц чемпионата было 10. Организаторы забыли показать флаг РФ, хотя российские спортсмены заняли третье место. В новом ролике, опубликованном в твиттер-аккаунте чемпионата, отсутствуют какие-либо флаги вообще.

Fans, you’ve done it again! THANK YOU to the people of Vancouver and Victoria, Canadians across the country and supporters around the world for making the 2019 #WorldJuniors one for the history books! #REPRESENT pic.twitter.com/3mGi4JjLib — #WorldJuniors (@HC_WJC) 6 января 2019 г.

Предыдущая версия видеоролика удалена. На соревнованиях в Канаде на первое место пьедестала поднялись юные спортсмены из Финляндии. Второе место заняли хоккеисты из США. Россияне, обыграв Швейцарию в борьбе за бронзу, заняли третье место.