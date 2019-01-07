Украина подала в ЕСПЧ иск против России из-за керченского инцидента

Киев подал против России иск в ЕСПЧ из-за событий в Керченском проливе, где корабли ВМС Украины устроили провокацию 25 ноября. Власти Незалежной требуют признать незаконным арест моряков, которые нарушили российскую границу.
— Правительство требует признания судом факта нарушения Российской Федерацией прав 24 украинских моряков в ходе незаконного нападения на украинские корабли... — утверждает замминистра юстиции Украины, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина в своём "фейсбуке".
25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре корабли и находившиеся на них граждане соседнего государства были задержаны. В Москве действия украинских военных расценили как провокацию. Моряки были арестованы до 25 января 2019 года. Позднее они подали апелляцию, но проиграли.
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