Отдых на краю смерти. Россиянка госпитализирована в Таиланде в тяжёлом состоянии

По мнению медиков, Ирина заболела ещё дома, но длительный перелёт и резкая смена климата ускорили воспалительный процесс.

Россиянка попала в одну из больниц курортного города Паттайя в Таиланде в критическом состоянии. Доставить туристку на родину сейчас нельзя по медицинским показаниям. Об этом сообщили в Посольстве РФ в королевстве.

— Ирина Соколова, 1978 года рождения, москвичка, находится сейчас в больнице Bangkok Pattaya Hospital в Паттайе в тяжёлом состоянии. Женщина погружена в медицинский сон, врачи оказывают ей всю возможную помощь, — цитирует РИА "Новости" главу консульского отдела дипмиссии Владимира Пронина.

Из-за отсутствия медицинской страховки лечение в тайской клинике может обойтись москвичке в круглую сумму. Однако врачи не разрешают эвакуацию пациентки регулярным рейсом или спецбортом — транспортировка опасна для жизни Ирины.

Подруга женщины — Наталья Лаврушкина, приехавшая с ней на отдых, рассказала, что россиянке поставили диагноз "бактериально-вирусная пневмония". По мнению медиков, она заболела ещё дома, но длительный перелёт и резкая смена климата ускорили воспалительный процесс. Второго января Ирину госпитализировали и экстренно ввели в кому. Сейчас она подключена к аппарату искусственного дыхания, самостоятельно дышать не может.

— Со слов медиков, "вода в лёгких, из-за сильной токсикации плохо работают все органы". Из родственников — только 70-летняя мать, у неё загранпаспорта даже нет, — написала Наталья в "Фейсбуке".

Женщина рассказала, что её подруге уже выписали счёт на 1,5 миллиона рублей. По словам Натальи, российские дипломаты делают всё необходимое для обеспечения её лечения.