Разломалось пополам. Стала известна причина крушения судна у берегов Турции

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Разломалось пополам. Стала известна причина крушения судна у берегов Турции

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Фото: pixabay.com

Жертвами ЧП стали шесть человек. Известно, что четверо из них — граждане Украины.

Грузовой корабль потерпел крушение у берегов Турции из-за удара волны. Об этом сообщил начальник Управления департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

— В результате удара волны судно не выдержало, разломалось и начало тонуть. Команда дала береговой охране сигнал о спасении, — приводят слова Кирилича украинские СМИ.

Как уже сообщал Лайф, грузовое судно потерпело крушение у берегов Турции. Жертвами ЧП стали шесть человек, четверо из них украинцы. При этом всего на борту было 13 членов экипажа: 11 граждан Незалежной, двое — Азербайджана. Изначально сообщалось, что на судне были и россияне, но позже дипломаты опровергли эту информацию.

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