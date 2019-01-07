В Госдуме оценили предложение увеличить МРОТ в два раза

Читайте также

В Госдуме оценили предложение увеличить МРОТ в два раза

389

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

По оценке депутатов, рост порога минимальной зарплаты положительно скажется не только на темпах автоматизации производств, но и на миграции.

В Госдуме отреагировали на предложение Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) о двукратном увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Зампред Комитета ГД по экономической политике и промышленности Владимир Гутенёв считает, что инициативу можно воспринимать как "некую цель".

Парламентарий заявил в интервью RT, что рост порога минимальной зарплаты положительно скажется не только на темпах автоматизации производств, но и на миграционных процессах.

Ранее сообщалось о предложении ФНПР увеличить МРОТ в два раза. Глава ФНПР Михаил Шмаков заявил также о намерении добиваться расширения потребительской корзины до размера минимального потребительского бюджета — 25 тыс. рублей.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×