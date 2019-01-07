Патриарх Кирилл сердечно поздравил российского космонавта на МКС с Рождеством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил командира МКС Олега Кононенко с Рождеством Христовым. Сеанс видеосвязи с внеземной экспедицией состоялся в храме Христа Спасителя.

— Хотел бы сердечно поздравить вас с праздником Рождества Христова. Хотел бы от всего сердца пожелать вам помощи Божией, крепости сил душевных и телесных и, конечно, успешного завершения вашей важной космической миссии, — сказал глава РПЦ Кононенко.

Космонавт в свою очередь поблагодарил предстоятеля. Кононенко также рассказал патриарху Кириллу о своих увлечениях, несмотря на насыщенный график на МКС.

— Я очень увлекаюсь ночной съёмкой, вчера я снял ночную Москву. Но большая часть полёта проходит над водой, — рассказал Кононенко.

Глава РПЦ добавил, что очень приятно видеть россиянина таким бодрым и энергичным.

Сейчас на борту МКС находятся Олег Кононенко и астронавты NASA Давид Сан-Жак и Энн Макклейн. Общение космонавтов с патриархом по традиции проходит в Рождество и на Пасху.