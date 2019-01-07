Облили "кровью". Анархисты напали на Посольство США в Афинах — видео

Активисты назвали причиной произошедшего вмешательство Вашингтона во внутренние дела других стран, включая Грецию.

Греческие анархисты из группировки "Рубикон" забросали в ночь на 7 января бутылками с красной краской здание Посольства США в Афинах. По данным агентства Associated Press, восемь из десяти нападавших были задержаны.

Активисты "Рубикон" были на мотоциклах и с дымовыми шашками. Группировка взяла ответственность за нападение и объяснила его недовольством из-за вмешательства США во внутренние дела других стран, включая Грецию.

В свою очередь Министерство иностранных дел балканского государства осудило выходку анархистов и пообещало наказать виновных.