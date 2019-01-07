Скончался писатель Николай Лисовой

В ночь на 7 января скончался писатель, историк и один из авторов Православной энциклопедии — Николай Лисовой, сообщает секретариат Союза писателей России на своём сайте.

Лисовому было 72 года, в 90-х годах он вёл на РТР ежедневную передачу "Православный календарь", собирал поэтические вечера, выпускал свои книги. Являлся доктором исторических наук, лауреатом церковных и писательских премий.

Коллеги автора соболезнуют его родным и близким.