В Минспорте назвали дату визита экспертов WADA в Москву

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) приедут в столицу за базой данных московской антидопинговой лаборатории 9 января. Об этом сообщил глава Минспорта РФ Павел Колобков.
— На данный момент все технические вопросы урегулированы. И мы ждём приезда экспертов, чей визит планируется 9 января, — приводит слова Колобкова пресс-служба министерства.
В WADA уже подтвердили, что готовятся к визиту в Москву послезавтра.
В конце декабря сообщалось, что наша страна согласовала с WADA подробности передачи данных проверки проб российских спортсменов за 2011–2015 годы, которые хранятся в московской лаборатории.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени