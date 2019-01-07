В Минспорте назвали дату визита экспертов WADA в Москву

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В Минспорте назвали дату визита экспертов WADA в Москву

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Фото: © shutterstock

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) приедут в столицу за базой данных московской антидопинговой лаборатории 9 января. Об этом сообщил глава Минспорта РФ Павел Колобков.

— На данный момент все технические вопросы урегулированы. И мы ждём приезда экспертов, чей визит планируется 9 января, — приводит слова Колобкова пресс-служба министерства.

В WADA уже подтвердили, что готовятся к визиту в Москву послезавтра.

В конце декабря сообщалось, что наша страна согласовала с WADA подробности передачи данных проверки проб российских спортсменов за 2011–2015 годы, которые хранятся в московской лаборатории.

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