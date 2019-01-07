Роналду — в пролёте. Опубликован список самых дорогих футболистов Европы

Лидером признан 20-летний форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, стоимость которого оценили в €218,5 млн.

Эксперты составили рейтинг самых дорогостоящих футболистов из пяти лучших европейских лиг с учётом возраста игроков и сроков контракта. Топ-100 опубликовал исследовательский центр CIES Football Observatory.

Самым дорогим оказался 20-летний форвард ПСЖ Килиан Мбаппе. Исследовательский центр оценил французского нападающего в €218,5 млн. Игрок "Тоттенхэма" и капитан национальной сборной Англии Харри Кейн получил второе место с показателем €200,3 млн, а Неймар, одноклубник Мбаппе, замкнул тройку лидеров (€197,1 млн).

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси занял в рейтинге самых дорогостоящих 7-е место (€171,2 млн), а вот форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в десятку не попал. Эксперты отправили капитана сборной Португалии на 19-е место, оценив в €127,2 млн. Таким образом, топ-10 выглядит так:

Килиан Мбаппе (ПСЖ) — €218,5 млн; Харри Кейн ("Тоттенхэм") — €200,3 млн; Неймар (ПСЖ) — €197,1 млн; Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") — €185,8 млн; Мохамед Салах ("Ливерпуль") — €184,3 млн; Пауло Дибала ("Ювентус") — €171,9 млн; Лионель Месси ("Барселона") — €171,2 млн; Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед") — €162 млн; Филиппе Коутиньо ("Барселона") — €157 млн; Лерой Сане ("Манчестер Сити") — €156,1 млн.

Ранее Лайф писал, что нападающий сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Артём Дзюба вошёл в список 100 лучших футболистов года по версии испанской газеты Marca.