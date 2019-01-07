Украинские власти задолжали горнякам и энергетикам почти 200 млн гривен

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины не выплатило работникам отрасли зарплаты на сумму более чем 196 миллионов гривен (около 470 миллионов рублей) по состоянию на прошлый декабрь. Об этом сообщают местные СМИ.

Причём задолженность перед сотрудниками государственных предприятий Минэнергоугля уже существовала с начала года и к декабрю увеличилась на 55,9 процента.

Ранее Лайф рассказывал, что горняки шахты имени Г.Г. Капустина предприятия "Лисечанскуголь" обвинили руководство угольной отрасли в коррупции и отказались выходить на поверхность, пока перед ними не будет погашена задолженность по зарплате. И уже в этом году горняки шахты "Кураховская" из-за этой же проблемы — невыплаты зарплаты — объявили голодовку.