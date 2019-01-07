Захарова рассказала о посетителях задержанного за шпионаж американца Уилана

По её словам, "если арестованный подтвердит, что хочет этих посещений, они будут организованы в сроки, удобные всем сторонам".

Пока задержанного по подозрению в шпионаже американца Пола Уилана посетили только представители США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Посетили только представители США. Больше американская сторона по этому вопросу не обращалась… — приводит слова Захаровой РИА "Новости".

Она добавила, что представители других стран, гражданином которых также является Уилан, могут встретиться с ним, если он подтвердит, что хочет этих посещений.

По данным ФСБ, 48-летнего иностранца задержали 28 декабря 2018 года "при проведении шпионской акции". Его брат заявил, что Уилан приехал в Россию на свадьбу, правда, на празднике так и не появился.

Позже выяснилось, что у него четыре паспорта, он работает директором по безопасности в компании — поставщике автозапчастей, а ещё служил в морской пехоте и участвовал в военной кампании в Ираке, но был уволен по обвинению в воровстве.