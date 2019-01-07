Работа, тайные встречи. Британские СМИ рассказали о жизни Скрипалей

The Telegraph утверждает, что Юлию устроили на работу, которая направлена на её интеграцию в общество.

Британская газета The Telegraph рассказала о том, как живут экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия после отравления в Солсбери. По данным неназванных источников издания, они до сих пор находятся в Британии.

Скрипали находятся под контролем медиков и спецслужб, но не живут в полной изоляции. Их якобы посещают близкие друзья, как из Британии, так и из России, которые держат встречи с ними в тайне. Собеседник издания утверждает, что Юлию устроили на работу, которая направлена на её интеграцию в общество. Отмечается, что при трудоустройстве россиянке помогло свободное владение русским языком.

Напомним, по данным британского следствия, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в Солсбери 4 марта. Лондон подозревает в этом двух россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые в этот день были в городе. По версии Британии, это якобы сотрудники российских спецслужб, которые выполняли задание.