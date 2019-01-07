Задушила и спрятала в снегу. Россиянку арестовали за убийство новорождённого

В Ивановской области правоохранители задержали 21-летнюю девушку, которую подозревают в убийстве своего полуторамесячного ребёнка. По версии следствия, в ночь на 5 января она задушила младенца, а затем спрятала в сугробе и присыпала снегом, сообщает региональное управление СК РФ.

Причины, побудившие жительницу города Наволоки так поступить, следователи не приводят. В данный момент девушка находится под стражей, возбуждено уголовное дело об убийстве (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ), проводятся соответствующие экспертизы.