Нацгвардию подняли по тревоге. В частном доме под Одессой убили четырёх человек

Правоохранители в качестве основной версии рассматривают бытовой конфликт на фоне ревности.

В частном доме в селе Измаильского района Одесской области убили четырёх человек. На телах трёх мужчин и одной женщины нашли множественные колото-резаные и рубленые раны. Об этом сообщил начальник ГУ областной полиции Дмитрий Головин.

Личный состав местной полиции и национальной гвардии был поднят по тревоге. При этом в качестве основной версии рассматривают бытовой конфликт. Подозреваемый уже задержан.

— Скорее всего, бытовая версия, что на фоне употребления алкоголя была ревность и случилась эта неприятная вещь, — поясняет Головин.

Местные правоохранители завели дело по статье "Умышленное убийство двух и более лиц".