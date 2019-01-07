Крупнейший французский телеканал объявил бойкот "жёлтым жилетам"

Молчание стало ответом на нападения демонстрантов на представителей BFMTV в Париже и Руане.

Во Франции журналисты крупнейшего новостного телеканала BFMTV отказались освещать акции "жёлтых жилетов" в знак солидарности с пострадавшими в ходе беспорядков коллегами.

Руководство канала пояснило, что речь идёт о команде репортёров BFMTV, которые подверглись нападению в Руане 5 января, и корреспонденте, пострадавшем от петарды в Париже.

Протесты "жёлтых жилетов" начались во Франции в середине ноября и продолжаются с перерывами по сей день. Демонстранты требуют не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей выходят на улицы по всей стране. Мирные акции зачастую перерастают в погромы и столкновения с полицией.