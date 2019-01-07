Три иностранных лыжника погибли в Австрии из-за сильных снегопадов

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Три иностранных лыжника погибли в Австрии из-за сильных снегопадов

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Три лыжника погибли в Австрии. Причиной стали сильные снегопады, которые погрузили большую часть страны в хаос, заявляет телеканал France24. Причём ещё четыре туриста пропали без вести.

Уточняется, что жертвами стали два немецких экстремала. Они погибли из-за лавины в западном регионе Форарльберга. Лыжник из Словении погиб в районе Зальцбурга.

Туристы, которые числятся пропавшими, отправились в путешествие по Зальцбургскому региону на снегоступах.

Как уже сообщалось, в Австрии из-за снегопадов объявлен красный уровень метеоопасности. Сотни туристов не могут выбраться из горных деревень, так как движение заблокировано.

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