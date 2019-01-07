Три иностранных лыжника погибли в Австрии из-за сильных снегопадов

Три лыжника погибли в Австрии. Причиной стали сильные снегопады, которые погрузили большую часть страны в хаос, заявляет телеканал France24. Причём ещё четыре туриста пропали без вести.

Thick snow in Navis, Austria yesterday, Jan 6th - thanks to Hannes Gebauer for the report! pic.twitter.com/lEa3t4JxjM — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 7 января 2019 г.

Уточняется, что жертвами стали два немецких экстремала. Они погибли из-за лавины в западном регионе Форарльберга. Лыжник из Словении погиб в районе Зальцбурга.

Туристы, которые числятся пропавшими, отправились в путешествие по Зальцбургскому региону на снегоступах.

Как уже сообщалось, в Австрии из-за снегопадов объявлен красный уровень метеоопасности. Сотни туристов не могут выбраться из горных деревень, так как движение заблокировано.