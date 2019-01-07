"Зла никто не желает". Главный тренер "Краснодара" ответил, жалко ли ему Мамаева

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев в интервью изданию "Спорт-Экспресс" объяснил жёсткую позицию клуба к хулиганскому поведению полузащитника Павла Мамаева. Мусаев считает, что основной состав "Краснодара" должен подавать пример подрастающим спортсменам.

— История с Павлом вызвала большое разочарование. Жёсткая реакция клуба объясняется тем, что в академии "Краснодара" тренируются 12 тысяч мальчишек. Для них игроки основы должны служить примером. Тем более с Мамаевым было много разговоров о дисциплине и поведении за пределами поля... — рассказал Мусаев.

Вместе с этим тренер считает, что футболисты-правонарушители уже сделали правильные выводы. В клубе никто не желает Павлу Мамаеву зла, было бы хорошо, чтобы Кокорин и Мамаев поскорее оказались рядом с детьми.

Во второй половине декабря находящимся в СИЗО № 2 "Бутырка" Павлу Мамаеву и братьям Кокориным предложили сыграть в футбол с другими заключёнными и сотрудниками изолятора. Но для того чтобы футболисты вышли на поле одновременно, требуется разрешение следователя.