Прямо под копыта. Акробат московского цирка упал с лошади во время шоу — видео

Акробат Артём Лохматов упал с лошади во время выступления в Большом московском цирке на Вернадского. Об инциденте рассказал директор цирка Эдгард Запашный, а заодно опубликовал видео происшествия.
Как видно на кадрах, циркач упал прямо под копыта лошади. Запашный пояснил, что Лохматов "с левой задней получил". Акробат получил травму лица, но сознания не терял и чувствует себя хорошо.
Запашный также добавил, что артист уже много лет работает в цирке, причём вместе с женой.
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