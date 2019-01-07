Прямо под копыта. Акробат московского цирка упал с лошади во время шоу — видео

Читайте также

Прямо под копыта. Акробат московского цирка упал с лошади во время шоу — видео

112

Акробат Артём Лохматов упал с лошади во время выступления в Большом московском цирке на Вернадского. Об инциденте рассказал директор цирка Эдгард Запашный, а заодно опубликовал видео происшествия.

Как видно на кадрах, циркач упал прямо под копыта лошади. Запашный пояснил, что Лохматов "с левой задней получил". Акробат получил травму лица, но сознания не терял и чувствует себя хорошо.

Запашный также добавил, что артист уже много лет работает в цирке, причём вместе с женой.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×