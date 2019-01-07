Прятался под кроватью. В Габоне арестовали лидера мятежников

В Либервиле введён комендантский час, отключён интернет. Улицы города патрулирует военная техника.

Прятавшийся под кроватью руководитель военного мятежа в Габоне арестован, а два солдата-повстанца убиты во время штурма захваченной радиостанции, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на правительство страны.

— Спокойствие вернулось, ситуация под контролем, — заявил официальный представитель правительства Габона Ги-Бертран Мапангу.

Ранее Лайф рассказывал, что группа солдат утром 7 января захватила телеканал, а затем и радиостанцию и попыталась через заявления в СМИ поднять население на бунт против действующей власти.

Несколько сотен протестующих против действующего правительства действительно пришли к зданию захваченной радиостанции. Но вскоре они были разогнаны слезоточивым газом.

Возможной причиной для военных попытаться совершить переворот могло стать отсутствие в стране президента Али Бонго с октября прошлого года. Занимающий президентский пост с 2009 года Бонго все эти месяцы находится в Марокко на лечении.

По сведениям Посольства РФ в столице Габона — Либервиле, ни российские туристы, ни сотрудники диппредставительства во время попытки переворота не пострадали.