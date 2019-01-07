МЧС предупредило москвичей о гололедице и –17 °C в последний новогодний выходной

8 января, в последний день новогодних каникул, на дорогах столицы ожидается гололедица, порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду, а в ночное время температура упадёт до минус 17 градусов, передаёт предупреждение ГУ МЧС по Москве агентство "Москва".

Несмотря на усиление морозов, опасных метеорологических явлений в Москве не ожидается.

Для тех, кто не боится холода и готов выйти на улицу, Лайф собрал зимние развлечения в столице России. Стоит поторопиться, потому что послезавтра, по прогнозам синоптиков центра погоды "Фобос", будет уже 25 градусов ниже нуля.