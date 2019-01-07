В рождественскую ночь общественный транспорт столицы перевёз 425 тысяч человек

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что благодаря продлённому графику работы общественного транспорта в ночь с 6 на 7 января 425 тысяч горожан и гостей столицы смогли добраться до места назначения.

По традиции в #Рождество городской транспорт работал дольше обычного. #Мосметро и #МЦК - до 2:00, автобусы - до 3:00, ходили регулярные ночные маршруты. За ночь перевезли 425 тысяч пассажиров. Спасибо сотрудникам @DtRoad, которые работали в эти праздничные дни без выходных. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 7 января 2019 г.

ТАСС со ссылкой на Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщает, что такое количество пассажиров связано с традиционными гуляньями в сочельник, а также городским фестивалем "Путешествие в Рождество".

Ранее Лайф рассказывал, что в новогоднюю ночь общественным транспортом Москвы воспользовались 600 тысяч человек, из них 570 тысяч проехали на метро или МЦК.