В рождественскую ночь общественный транспорт столицы перевёз 425 тысяч человек

Читайте также

В рождественскую ночь общественный транспорт столицы перевёз 425 тысяч человек

1

Фото: © Агентство городских новостей «Москва» / Антон Кардашов.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что благодаря продлённому графику работы общественного транспорта в ночь с 6 на 7 января 425 тысяч горожан и гостей столицы смогли добраться до места назначения.

ТАСС со ссылкой на Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщает, что такое количество пассажиров связано с традиционными гуляньями в сочельник, а также городским фестивалем "Путешествие в Рождество".

Ранее Лайф рассказывал, что в новогоднюю ночь общественным транспортом Москвы воспользовались 600 тысяч человек, из них 570 тысяч проехали на метро или МЦК.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×