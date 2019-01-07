СМИ заметили поезд Ким Чен Ына в Китае

Южнокорейские СМИ считают, что глава КНДР Ким Чен Ын мог приехать с четвёртым визитом в Китай. Источники издания "Хангук Кёндже" заявили, что северокорейский спецпоезд для перевозки высокопоставленных чиновников пересёк китайскую границу.

Отмечается, что поезд с высокопоставленным чиновником из КНДР пересёк границу с Китаем примерно в 22:15 (16:15 мск). Для этого станцию перекрыли сотрудники органов безопасности КНР. При этом неизвестно, что за чиновник направился в соседнюю страну.

Источник в администрации президента Южной Кореи отметил, что в Сеуле следят за перемещением спецпоезда.