СМИ заметили поезд Ким Чен Ына в Китае

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СМИ заметили поезд Ким Чен Ына в Китае

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Ким Чен Ын. Фото © Flickr/Republic of Korea

Южнокорейские СМИ считают, что глава КНДР Ким Чен Ын мог приехать с четвёртым визитом в Китай. Источники издания "Хангук Кёндже" заявили, что северокорейский спецпоезд для перевозки высокопоставленных чиновников пересёк китайскую границу.

Отмечается, что поезд с высокопоставленным чиновником из КНДР пересёк границу с Китаем примерно в 22:15 (16:15 мск). Для этого станцию перекрыли сотрудники органов безопасности КНР. При этом неизвестно, что за чиновник направился в соседнюю страну.

Источник в администрации президента Южной Кореи отметил, что в Сеуле следят за перемещением спецпоезда.

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